Melih ABİ: Kabus gibi birkaç günü geride bıraktık

Sadece Adana, Mersin değil.Yoğun kış şartlarından bölgedeki her il nasibini aldı.Kimi karla mücadele etti, kimisi yağmurla!Kimi yolda kalan aracıyla, kimi de su basan eviyle uğraştı… Meteorolojiye göre bir süre rahat edeceğiz.Ama soğuklar devam edecek.Fotoğrafta gördüğünüz Mersin'in sahil şeridi.Felaketin boyutunu anlatıyor.Adana'da yaşanan afetin farklı bir benzeri.Metrekareye 165 kilogram yağış düştü.Yine alt yapıdan söz etmek istiyorum.Düzgün bir alt yapı olsaydı seli bu kadar yoğun yaşamazdık.Belediye başkanları 'biz yeni geldik' diye topu başkalarının üzerine atmasın.Hizmet yapmak için yeni eski olmaz.Ben zaten dünü bugünü yazmıyorum.Süleyman Yücel'in bir isteği var.Diyor ki;Şehitler Tepesi Mahallesi Esat Çavuş caddesi üzerine bir cami inşa edilmesini istiyoruz. Burada Tarsus Belediyesine ait bir arazi var.Arazi önceki dönem belediyesi tarafından cami yeri olarak ayrılmış.Mevcut belediye başkanının da burayı vermesi halinde mahalle sakinleri üzerine cami yaptıracak.Mahalle sakinlerinden biri olarak bu cami için 500 bin TL vermeye hazırım.Süleyman Yücel'in sesine kulak verelim.Zaten arazi var.Bir evet demek kafi olacak!Başkan Bozdoğan'ın buna olumlu bakacağını umuyorum.Takipteyim!

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