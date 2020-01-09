Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mersin GİAD futbol turnuvası başladı

GİAD futbol turnuvası başladı

Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Futbol Turnuvası’nda takımlar ilk grup maçlarını tamamladı

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 9.1.2020
Mersin GİAD futbol turnuvası başladı
Mersin'de 'Çocuklar Geleceğimizdir' sloganı ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahaya çıkan Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri, düzenlenen turnuvanın ilk grup maçlarını tamamladı. Mersin GİAD üyelerinden oluşan takımlar, maçın başlama düdüğü ile birlikte centilmenliğin ön planda tutulduğu kıyasıya bir mücadele sergilediler. 'Çocuklar Geleceğimizdir' sloganı ile sahaya çıktıklarını belirten Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Mersin GİAD ailemiz ile yine kentimizde öne çıkacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. 'Çocuklar Geleceğimizdir' dedik ve üyelerimizden oluşan takımlarla dostluk ve kardeşlik havasında geçecek olan turnuvamızın ilk maçlarını tamamladık" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin GİAD futbol turnuvası başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN