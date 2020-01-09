Mersin GİAD futbol turnuvası başladı

BUGÜN NELER OLDU

ersin'desloganı ile sosyalsorumluluk projesi kapsamındasahaya çıkanüyeleri, düzenlenen turnuvanınilk grup maçlarını tamamladı. Mersin GİADüyelerinden oluşan takımlar, maçın başlama düdüğüile birlikte centilmenliğin ön planda tutulduğukıyasıya bir mücadele sergilediler.sloganı ile sahaya çıktıklarınıbelirten Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkanİzol,dedi.