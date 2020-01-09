Mersin GİAD futbol turnuvası başladı

M
ersin'de 'Çocuklar Geleceğimizdir'
sloganı ile sosyal
sorumluluk projesi kapsamında
sahaya çıkan Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD)
üyeleri, düzenlenen turnuvanın
ilk grup maçlarını tamamladı. Mersin GİAD
üyelerinden oluşan takımlar, maçın başlama düdüğü
ile birlikte centilmenliğin ön planda tutulduğu
kıyasıya bir mücadele sergilediler. 'Çocuklar Geleceğimizdir'
sloganı ile sahaya çıktıklarını
belirten Mersin GİAD Başkanı Mehmet Serkan
İzol, "Mersin GİAD ailemiz ile yine kentimizde öne çıkacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. 'Çocuklar Geleceğimizdir' dedik ve üyelerimizden oluşan takımlarla dostluk ve kardeşlik havasında geçecek olan turnuvamızın ilk maçlarını tamamladık"
dedi.