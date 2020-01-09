Metrekareye 165 kilogram yağış düştü

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaşanan aşırı yağış ve su baskınları nedeniyle oluşturulan Kriz Değerlendirme Toplantısı'nda bölgelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Su, "Mersin'de 24 saatte metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağış düştü" dedi. Vali Su, "Yoğun yağış alacağımız yönünde bilgileri almıştık. Bu çerçevede oluşturulan kriz masasında ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelerek, planlarımızı gözden geçirdik. Bu çerçevede, kritik noktalara konuşlandıracağımız araçların yerlerini belirledik" dedi. Vali Su, "Yağıştan önce verdiğimiz talimatla tüm menfezlerin temizlikleri yapılmıştı ama bu yağışlarla kapanabilecek yerler için de o noktalarda araçlar sabitledik ve hemen müdahale edilebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Yine bu çerçevede, Tarsus ve Erdemli'de aşırı yağış sonucunda su basabilecek ve hayati tehlike oluşturabilecek yerleşim yerlerimizi de tahliye ettik. Oradaki vatandaşlarımızı daha güvenli yerlerde misafir ettik, onların yeme ve barınma ihtiyaçlarını dün geceden itibaren karşıladık" diye konuştu. Biri Mut diğeri de Erdemli'de olmak üzere toplam iki vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirten Vali Su, "Mut ilçemizde yağış ve sis nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek menfeze düşen araç içerisindeki bir vatandaşımız ile Erdemli Çeşmeli'de yaşanan heyelanda bir evde meydana gelen göçme sebebiyle bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda can güvenliği açısından herhangi bir sıkıntımız yok. MESKİ, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, DSİ ve karayolları olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

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