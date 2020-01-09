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Otomobil ile kamyonet çarpıştı 4 yaşındaki çocuk öldü

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Otomobil ile kamyonet çarpıştı 4 yaşındaki çocuk öldü
ADANA'DA otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ramazan Özbek idaresindeki 01 BFT 64 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde Murat Konuk idaresindeki 01 PJ 975 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Murat Konuk, eşi Fatma ve çocukları Hakan Konuk ile otomobildeki Mustafa Özbek yaralandı. Ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Hakan Konuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Otomobil ile kamyonet çarpıştı 4 yaşındaki çocuk öldü
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