Oyun konsolu dolandırıcısı kendi tuzağıyla yakalandı

Adana'da 37 yaşındaki Ümit S., internet üzerinden 2. el oyun konsolunu satan kişilerle müşteri kılığına girerek irtibata geçti. Fiyatta anlaşan Ümit S., konsolun sahibiyle bir apartmanın girişinde yüz yüze görüştü. İddiaya göre; Ümit S., "Oğluma sürpriz yapacağım. Konsolu eve çıkarayım da paranı getireyim" diyerek aldığı konsolla birlikte apartmana girdi ve kayıplara karıştı. Bu yöntemle 3 kişiyi yaklaşık 6 bin lira dolandırıldığı ileri sürülen Ümit S., satıcı kılığına giren polisi dolandırmak isterken yakalandı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Güveni kötüye kullanma ve yağma suçundan kaydı bulunan Ümit S. iddiaya göre; bir internet sitesinde 2. el Playstation 4 satan kişilerle irtibata geçti. Ümit S. ilk olarak bin 700 liraya oyun konsolunu satan öğrenci Can G. ile (22) irtibata geçti. Fiyatta anlaşan iki kişi Sümer Mahallesi'nde bir apartman altında buluştu. Can G.'den oyun konsolunu alan Ümit S., "Oğluma sürpriz yapacağım. Konsolu 7'inci kattaki evime çıkarayım sonra da paranı getireyim" diyerek apartmana girdi. Uzun bir süre Ümit S.'yi bekleyen genç adam şüphelenerek apartmana girdi.Oyun konsolu sahibi asansörle 7. kata çıkarken Ümit S., merdivenlerden yürüyerek apartmandan çıktı ve izini kaybettirdi. Dolandırılan Can G. soluğu poliste alırken Ümit S., ise aynı yöntemle öğretmen olan Mesut T.'nin 2 bin 400 lira değerindeki oyun konsolunu ve hemşire olan Mehmet B.'nin bin 800 lira değerindeki Playstation 4'ünü alarak parasını vermedi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için harekete geçti.Polis, olayların yaşandığı apartmanlar da güvenlik kamerası olmadığından için zanlının kimliğini tespit edemedi. Dolandırıcılık dedektifleri internetteki ikinci el sitesi üzerinden "satılık oyun konsolu" ilanı vererek zanlıyı yakalamak için beklemeye başladı. Bir süre sonra Ümit S., polislerin ilanına müşteri gibi yazdı ve yaptığı pazarlık sonrası ekiplere görüşmek için adres verdi. Ümit S., olay yerinden polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda kimseyi dolandırmadığını herkesin parasını verdiğini söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU