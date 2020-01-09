Sabah, gazeteciler için sahne alacak

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Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenecek 6. Basın Ödülleri Gecesi'nde Türk müziğinin önemli isimlerinden Coşkun Sabah, en güzel şarkılarını gazeteciler ve aileleri için söyleyecek. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, 11 Ocak akşamı Şirehan Hotel'de gerçekleşecek 6. Basın Ödülleri gecesinde sahne almak üzere, ünlü sanatçı Coşkun Sabah ismi üzerinde karar kıldı. GGC Başkanı İbrahim Ay, gazetecilerin bu gecede, aileleriyle beraber güzel bir gece geçirmesini arzu ettiklerini belirterek, bu kapsamda efsane şarkıların en güzel yorumcularından birisi Coşkun Sabah'ı 11 Ocak gecesi birlikte ağırlayıp, dinleyeceklerini söyledi. Ay, "Meslektaşlarımızın, değerli eşleriyle birlikte, gönüllerince eğlenmesini arzu ettik" diye konuştu.