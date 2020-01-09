Tarsus’ta zarar 35 milyon civarında

Tarsus ilçesine bağlı köylerde bir haftada yağ aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen zararın 35 milyona dolayında olduğu belirtildi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ilçeye bağlı 30 köyde şiddetli yağışların ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Aşırı yağışlardan dolayı 30 civarında köyümüzde kanallarında geri tepmesi nedeniyle seralarımız narenciye bahçelerimiz ve sebze ekili alanlarımız maalesef sular altında kaldı. Yaklaşık 20000 dekar ekili alanda ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 milyon lira civarında hasar söz konusu. Onunla ilgili olarak Kaymakamımız, İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve DSİ ekipleri ile beraber gerekli incelemeleri yapıyoruz. Kaymakamımız, Tarım Müdürlüğü DSİ Müdürlüğü ekipleri ile beraber şiddetli yağışlardan zarar gören köylerimize giderek vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Hasar tespit komisyonu ön tespitleri tamamladı. Ziraat Odası olarak bir an önce çiftçilerimizin yaralarının sarılmasını ve zararlarının giderilmesi ile birlikte çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi istiyoruz 24 Aralık'tan itibaren 8 günde metrekareye 250 kilogram Yağmur düştü. Bu rakam gerçek anlamda bir afettir. Ziraat Odası olarak afetten zarar gören köylerimizdeki çiftçilerin zararlarının karşılanması için devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

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