Yerleştirme ve burs sınavı için geri sayım

BUGÜN NELER OLDU

en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi 2020- 2021 öğretim yılı "Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı", 6 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi kampusünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavında, Yakın Doğu Üniversitesinde bulunan 20 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulunda bulunan 215 lisans ve ön lisans programını tercih etme ve yerleştirme hakkına sahip olacaklar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklu vatandaşları da KKTC Burs ve Sıralama Sınavına girme hakkına sahip olacak.