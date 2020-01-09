Zamanı yönet hayatı yönet semineri

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu "Zamanı Yönet Hayatı Yönet" başlıklı konuşmasıyla İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı Oktay Orel oldu. Konuşmasına zaman kavramının tanımını yaparak başlayan Orel, zamanı "içinde belli bir eylemin bulunduğu süre" olarak ifade etti. Zaman yönetimini ise "zamanı mümkün olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi" olarak tanımlayan Orel, zamanın hızla akan günlük yaşam içinde geri döndürülemez, depolanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz ve yerine konulamaz bir unsur olduğuna dikkat çekti. Zamanı dört başlık altında inceleyerek devam eden Orel, zaman türlerini şöyle sıraladı; Gerçek Zaman, Algılanan Zaman, Biyolojik Zaman, Ekonomik Zaman, Yönetsel Zaman.