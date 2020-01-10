‘Bayrak Olayı’ tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı

BUGÜN NELER OLDU

düşmanişgalinden kurtuluşunun100. yıletkinlikleri kapsamında,istiklalmücadelesininöncülerinden RıdvanHoca'nın 'Bayrakolayı' imamlığınıyaptığı tarihi Ulu Camii'de öğrencilereanlatıldı. Özel okulun tarih öğretmeniHasan Demir ve öğrencileri, giydikleriyöresel kıyafetle camiye geldi. Minbereçıkan Demir, öğrencilere, Rıdvan Hoca'nın'Bayrak Olayı'nda hutbedeki konuşmasınıcanlandırdı. Demir, , Rıdvan Hoca'nın hutbesininMüslüman halkı harekete geçirdiğinisöyledi. O tarihi konuşmanın dersinicamide işleyerek çocuklarınakıllarında yer etmesini istedikleriniifade eden Demir,"Şanlı tarihimizi,mücadelemizi öğrencilerimizeyerindeanlatmaya çalıştık"dedi. Demir,"Çocuklarımızdamilli şuur, duygu veheyecan oluşturmayaçalıştık. İnşallahmuvaffak olmuşuzdur.Bizim bunaçok ihtiyacımız var. Özellikle teknolojibağımlılığının olduğu bu çağda, buolayı yaşayarak öğrenmenin tadına,umarım varmışlardır" dedi.Okul müdürü Mehmet Doboğlu"yaparak ve yaşayarak öğrenme"modelini hayata geçmesiaçısından bu etkinliğinönemli olduğunu vurguladı.