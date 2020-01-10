‘Bayrak Olayı’ tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı

KAHRAMANMARAŞ'IN
düşman
işgalinden kurtuluşunun
100. yıl
etkinlikleri kapsamında,
istiklal
mücadelesinin
öncülerinden Rıdvan
Hoca'nın 'Bayrak
olayı' imamlığını
yaptığı tarihi Ulu Camii'de öğrencilere
anlatıldı. Özel okulun tarih öğretmeni
Hasan Demir ve öğrencileri, giydikleri
yöresel kıyafetle camiye geldi. Minbere
çıkan Demir, öğrencilere, Rıdvan Hoca'nın
'Bayrak Olayı'nda hutbedeki konuşmasını
canlandırdı. Demir, , Rıdvan Hoca'nın hutbesinin
Müslüman halkı harekete geçirdiğini
söyledi. O tarihi konuşmanın dersini
camide işleyerek çocukların
akıllarında yer etmesini istediklerini
ifade eden Demir,
"Şanlı tarihimizi,
mücadelemizi öğrencilerimize
yerinde
anlatmaya çalıştık"
dedi. Demir,
"Çocuklarımızda
milli şuur, duygu ve
heyecan oluşturmaya
çalıştık. İnşallah
muvaffak olmuşuzdur.
Bizim buna
çok ihtiyacımız var. Özellikle teknoloji
bağımlılığının olduğu bu çağda, bu
olayı yaşayarak öğrenmenin tadına,
umarım varmışlardır" dedi.
Okul müdürü Mehmet Doboğlu
"yaparak ve yaşayarak öğrenme"
modelini hayata geçmesi
açısından bu etkinliğin
önemli olduğunu vurguladı.