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‘Bayrak Olayı’ tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 10.1.2020
‘Bayrak Olayı’ tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı
KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında, istiklal mücadelesinin öncülerinden Rıdvan Hoca'nın 'Bayrak olayı' imamlığını yaptığı tarihi Ulu Camii'de öğrencilere anlatıldı. Özel okulun tarih öğretmeni Hasan Demir ve öğrencileri, giydikleri yöresel kıyafetle camiye geldi. Minbere çıkan Demir, öğrencilere, Rıdvan Hoca'nın 'Bayrak Olayı'nda hutbedeki konuşmasını canlandırdı. Demir, , Rıdvan Hoca'nın hutbesinin Müslüman halkı harekete geçirdiğini söyledi. O tarihi konuşmanın dersini camide işleyerek çocukların akıllarında yer etmesini istediklerini ifade eden Demir, "Şanlı tarihimizi, mücadelemizi öğrencilerimize yerinde anlatmaya çalıştık" dedi. Demir, "Çocuklarımızda milli şuur, duygu ve heyecan oluşturmaya çalıştık. İnşallah muvaffak olmuşuzdur. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Özellikle teknoloji bağımlılığının olduğu bu çağda, bu olayı yaşayarak öğrenmenin tadına, umarım varmışlardır" dedi. Okul müdürü Mehmet Doboğlu "yaparak ve yaşayarak öğrenme" modelini hayata geçmesi açısından bu etkinliğin önemli olduğunu vurguladı.
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‘Bayrak Olayı’ tarihi Ulu Camide öğrencilere anlatıldı
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