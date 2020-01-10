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Beşiktaşlılar yeniden ‘Ufuk Onuk’ dedi

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Beşiktaşlılar yeniden ‘Ufuk Onuk’ dedi
MERSIN Beşiktaşlılar Derneği genel kurulu gerçekleştirildi. Üyelerin oylarının çoğunluğunu alan Ufuk Onuk, yeniden başkan seçildi. Mersin Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni yönetimi, Ufuk Onuk, Emin Telci, Alper Uysal, Erol Dibo, Göksel Çat, Murat Mercan, Dilek Kurtuluş, Ali Çıkaran, Sercan Çelikcan, Burçin Köksal, Mustafa Çelenk'ten oluştu. Başkan Ufuk Onuk, "Daha güzel şeyler için, özverimizi arttırıp güç birliği yapmamız gerekiyor. Sizlerden bu konuda hassas olmanızı dileyerek, hepimize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.
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