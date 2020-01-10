‘Çocuk Adalet Sistemi’ eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından merkez üyesi avukatlara, merkez içi eğitim kapsamında, 'Çocuk Adalet Sistemi' Eğitim Programı düzenlendi. Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Çocuk adalet sisteminin temel amacı, çocukların cezalandırılması değil, topluma yeniden kazandırılmasıdır" dedi. Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Biriminde düzenlenen 'Çocuk Adalet Sistemi' eğitiminde emekli Çocuk Hâkimi ve Avukat Özcan Güven ve Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) Koordinatörü Av. Şahin Antakyalıoğlu'nun sunumuyla yapılan eğitimde, 'Suça sürüklenen çocuk vakası ve 'mağdur çocuk vakası' konularında vaka destekli eğitim çalışmaları yapıldı.