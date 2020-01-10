Ligde kalmanın garantisi yok!

üper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'nın renkli teknik direktörü Marius Sumudica'dan yine gündem yaratan açıklamalar geldi. İlk yarıyı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile tamamlayan, topladığı 24 puanla 9. sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ikinci yarının zorlu geçeceğine dikkat çekip,Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ligin ikinci yarıları daha zorlu geçer. Tdedi.Puan cetvelinde bulundukları yerin gelecek için umut verici olmadığının altını çizen Sumudica,Benim ilk hedefim takımı ligde tutmaktı. Bu yolda da başarılı bir şeklide ilerliyoruz ama henüz hiç bir şey bitmedi. Takımların puanı birbirine çok yakın. Yaşanacak kayıplar dengeleri bir anda değiştirebilir. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, takımımızın 3-4 transfere daha ihtiyacı var. Onlar gerçekleşirse iyi olur" şeklinde konuştu.Bu sezon çok fazla tartışılan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili de konuşan Gaziantepspor'un teknik patronu,ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini dile getiren Sumudica, "Türkiye'de kulüplere yardımlarda bulunuyorlar, futbola değer veren bir Cumhurbaşkanı var" dedi. Rumen çalıştırıcı milli takımı ise şöyle değerlendirdi: "Genç ama ateşli oyuncuları var. Sahada agresifler. Türkiye iyi bir ekip. Bazen takımınızda yıldız olmasına gerek yok, iyi bir grup oluşturduğunuzda başarı geliyor. Türkiye bu anlamda şanslı ve Romanya ile karşılaştırdığınızda bunu görebilirsiniz. Türkiye'nin EURO 2020'de şansı yüksek."Gaziantep Futbol Kulübü'nün planlama yaparken her şeyin zamanlı yapılması gerektiğini dile getiren Sumudica,açıklamasında bulundu. Demir Grup Sivasspor'un ligde lider olmasında dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sumudica,diye konuştu.Gaziantep FK oynadığı ilk hazırlık maçında Menemen Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Gaziantep'in gollerini 41'de Güray, 66'da Kenan ve 76'da Chibsah kaydederken, Menemen'in tek folü 89'da Mehmet Boztepe'den geldi.

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