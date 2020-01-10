Ligde kalmanın garantisi yok!

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üper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK'nın renkli teknik direktörü Marius Sumudica'dan yine gündem yaratan açıklamalar geldi. İlk yarıyı 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile tamamlayan, topladığı 24 puanla 9. sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ikinci yarının zorlu geçeceğine dikkat çekip, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir ekip olarak szezon başında bu takımdan 24 puanı beklemiyordum ama iyi bir aile ortamı ve grup oluşturduk. 24 puan bu takım için başarıdır.
Dünyanın her yerinde bu böyledir. Ligin ikinci yarıları daha zorlu geçer. Türkiye'de daha önce çalıştırdığım takımda ilk yarı 30 puan toplarken, ligin ikinci yarısında 14 puan topladık. İlk yarıdan çok daha zor bir ikinci yarı bekliyorum"
dedi.
3-4 TRANSFERE IHTIYAÇ VAR
Puan cetvelinde bulundukları yerin gelecek için umut verici olmadığının altını çizen Sumudica, "Kimse ligde kaldığımızı garantilediğimizi düşünmesin. Kimse rahat uyumasın.
Benim ilk hedefim takımı ligde tutmaktı. Bu yolda da başarılı bir şeklide ilerliyoruz ama henüz hiç bir şey bitmedi. Takımların puanı birbirine çok yakın. Yaşanacak kayıplar dengeleri bir anda değiştirebilir. Çalışmalarımıza devam edeceğiz, takımımızın 3-4 transfere daha ihtiyacı var. Onlar gerçekleşirse iyi olur" şeklinde konuştu.
VAR'I ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM!
Bu sezon çok fazla tartışılan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili de konuşan Gaziantepspor'un teknik patronu, "Türkiye'deki VAR'ı anlayamadım, çözemedim. Büyük takımlara karşı oynarken fauller yapıldığında daha kolay VAR'a gidiliyor ve kartlar daha kolay veriliyor. Anadolu kulüplerine bakıldığında VAR'a daha kolay gidiliyor. Video Hakem Sistemi'nin başındaki hakem mi çağırıyor, orta hakem ile ne konuşuyorlar bilmiyorum ama VAR'ı kim yönetiyor anlamış değilim"
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolu çok sevdiğini dile getiren Sumudica, "Türkiye'de kulüplere yardımlarda bulunuyorlar, futbola değer veren bir Cumhurbaşkanı var" dedi. Rumen çalıştırıcı milli takımı ise şöyle değerlendirdi: "Genç ama ateşli oyuncuları var. Sahada agresifler. Türkiye iyi bir ekip. Bazen takımınızda yıldız olmasına gerek yok, iyi bir grup oluşturduğunuzda başarı geliyor. Türkiye bu anlamda şanslı ve Romanya ile karşılaştırdığınızda bunu görebilirsiniz. Türkiye'nin EURO 2020'de şansı yüksek."
'YENİ DOĞMUŞ ÇOCUĞU OKULA YAZDIRAMAZSINIZ'
Gaziantep Futbol Kulübü'nün planlama yaparken her şeyin zamanlı yapılması gerektiğini dile getiren Sumudica, "Her şey adım adım olmalı. Yeni doğmuş bir çocuğu hemen okula yazdıramazsınız. Önce ilk okul sonra ortaokul gibi sırasıyla gitmesi gerekiyor. Takım üst lige daha yeni çıktı, üst sıraları hemen hedefleyemeyiz ama iyi bir yerde gidiyoruz ilk hedefimiz takımı ligde tutmak. Umarım bunu da başarırız"
açıklamasında bulundu. Demir Grup Sivasspor'un ligde lider olmasında dolayı mutlu olduğunu söyleyen Sumudica, "Bu şekilde yukarılara tırmanan takımları seviyorum. Gaziantep de bunu başarabilecek potansiyele sahip. Alt liglerden gelen takımların ilk hedefi her zaman ligde kalmak oluyor. Yeni bir takım kuruyorlar ve ligde tecrübeleri yok. Takımda bir aile ortamı oluştuğu için ikinci sezonlarında bunu başarabiliyorlar. Daha sonra yapacağınız az sayıdaki transferler takıma daha iyi adapte oluyor. Sonrasında da daha iyi sonuçlar elde ediliyor"
diye konuştu.
3-1 KAZANDI
Gaziantep FK oynadığı ilk hazırlık maçında Menemen Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Gaziantep'in gollerini 41'de Güray, 66'da Kenan ve 76'da Chibsah kaydederken, Menemen'in tek folü 89'da Mehmet Boztepe'den geldi.