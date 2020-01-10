Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Araçların alt takımları zarar görüyor

Melih ABİ: Araçların alt takımları zarar görüyor

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Melih ABİ: Araçların alt takımları zarar görüyor
Burası Kışla Mahallesi Sepici'ye giriş yolu.
Yağmurlar yolu perişan etti.
Araç sürücülerinin hali kötü.
Araçlar da tamirlik oldu.
Ön takım arızaları meydana geldi.
Vatandaşın zararı büyük.
Sürücüler, "Burası bir an önce yapılmalı.
Yoksa canımız fena yanacak" diyor.
Haklılar.
Bu yolu çabuk yapın.

Yolun demiri çıkmış lastikleri parçalıyor

BURASI DA Yeşilevler kavşağı.
İnsanlar sağa dönerken, karşıya giderken hatta sola Şakirpaşa tarafına giderken burayı kullanıyor.
Yolun çivisi çıkmış, pardon demiri çıkmış!
Araç sürücüleri görmüyor.
Çukura düşüyor.
Sonrası malum.
Bu demir çubuk araçların lastiğini parçalıyor.
Aylardır durum böyle.
Ne yaparsınız başkan!
Yolu neden yapmıyorsun?
İnsanlara bu eziyeti reva mı görüyorsunuz?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Araçların alt takımları zarar görüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN