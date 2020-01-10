Melih ABİ: Araçların alt takımları zarar görüyor

BUGÜN NELER OLDU

Burası Kışla Mahallesi Sepici'ye giriş yolu.Yağmurlar yolu perişan etti.Araç sürücülerinin hali kötü.Araçlar da tamirlik oldu.Ön takım arızaları meydana geldi.Vatandaşın zararı büyük.Sürücüler, "Burası bir an önce yapılmalı.Yoksa canımız fena yanacak" diyor.Haklılar.Bu yolu çabuk yapın.Yeşilevler kavşağı.İnsanlar sağa dönerken, karşıya giderken hatta sola Şakirpaşa tarafına giderken burayı kullanıyor.Yolun çivisi çıkmış, pardon demiri çıkmış!Araç sürücüleri görmüyor.Çukura düşüyor.Sonrası malum.Bu demir çubuk araçların lastiğini parçalıyor.Aylardır durum böyle.Ne yaparsınız başkan!Yolu neden yapmıyorsun?İnsanlara bu eziyeti reva mı görüyorsunuz?