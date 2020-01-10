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Moldovalı Nicolea, Meryem adını aldı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Moldovalı Nicolea, Meryem adını aldı
KAHRAMANMARAŞLI Emrah Çoban ile Almanya'da evlenen Moldovalı Bişa Nicolea, Müslüman olarak "Meryem" ismini aldı. Çalışmak için Afşin ilçesinden Almanya'ya giden Çoban, Moldova uyruklu Nicolea ile tanışarak orada evlendi. Daha sonra eşiyle Afşin'e gelen Bişa Nicolea, İslam dinini araştırarak Müslüman olmaya karar verdi. Resmi işlemleri tamamlayarak Afşin Müftülüğüne başvuran Nicolea için müftü Hayrullah Balta şahitliğinde "ihtida" töreni düzenlendi. Burada kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Bişa Nicolea, "Meryem" adını aldı. Müftü Balta, "Yeni adıyla Meryem kardeşimiz artık Müslüman oldu. Kendisini almış olduğu bu karardan kutluyorum." dedi.
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Moldovalı Nicolea, Meryem adını aldı
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