Pikapta bıraktığı 450 bin lira çalındı

Adana'da 66 yaşındaki V.K., tarla almak için bankadan 450 bin lira para çekerek pikabının arka koltuğuna koydu. Yaşlı adam, tarla sahibiyle görüşmeye giderken yüklü miktarda para bulunan aracını oto parka park etti. Kendisini bankada çıkışından beri takip eden hırsızlar aracın camını kırarak parayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızların kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis çalışma başlattı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; V.K., tarla almak için sabah saatlerinde bir özel bankadan hesabındaki 450 bin lirayı çekti. Daha sonra oğlu ile birlikte tarla sahibi ile buluşmak için çarşıya gelen V. K. aracını otoparka park etti. O sırada bankadan parayı çektiği andan itibaren kendisini takip eden hırsızlar aracın camını kırarak parayı alıp otomobille kaçtı. Yüklü miktardaki parayı araçta bırakarak tarla sahibinin yanına giden baba oğul anlaştıktan sonra ödeme yapmak için aracın yanına geldiklerinde camının kırık olduğunu gördü. Arkada koltuktaki paranın çalındığını göre yaşlı adam polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otoparkın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların kaçtığı aracın plakasını tespit eden polis çalışma başlattı.

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