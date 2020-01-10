Pozantı’da yaralı köpek donmaktan son anda kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesinde, bir vatandaşın yoğun karda bulduğu bir ayağı olmayan yaralı köpek, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan bakımevine yerleştirildi. Yaralı köpek, burada tedavi altına alındı. Çoban köpeği, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrasında kurtarıldı. Dizinin altından itibaren sağ bacağı olmayan köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirildi. Bakımevi veterinerleri tarafından muayene edilen köpeğin tedavisine başlandı. Yaraları kapanmak üzere olan köpeğin tedavisinin süreceği ve Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ampute bölümünde misafir edileceği bildirildi.