Sağlıklı yaşam çalıştayda konuşuldu

Yaşam Hizmet Sunum ve Finansman Modelleri Çalıştayı Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ev sahipliğinde Çukurova Üniversitesi'nde geçekleştirildi. Kayıkhane tesisleri toplantı salonunda tamamlanan çalıştay saygı duruşunda bulunulmasının ardından istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çalıştayın açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, Sağlık Bakanlığı emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, bakanlık temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, vücutta biriken aşırı yağ dokusunun yaşamı tehdit eden yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bazı ikincil hastalıkların ana nedenlerinden biri olduğunun altını çizerek başladı. Tüm dünyayı tehdit eden obezitenin fiziksel aktivite ile ilişkisi değerlendirildiğinde, bazı önemli hastalıkların doğrudan yaşam biçimiyle bağlantılı olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Kibar, sağlıklı yaşam hizmet sunumu için Türkiye'de kendine alan bulmuş ve farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının bir araya gelerek bu konuda çalışmaya başladıklarını bildirdi. Sağlık Bakanlığı emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik ise sağlıklı yaşam merkezlerinin önemine vurgu yaparak, Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin Türkiye'deki üniversitelere örnek olacağını söyledi. Çelik, sağlıklı yaşamı bir yaşam biçim haline getirmek gerektiğini ifade etti.

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