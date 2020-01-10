Şimşek galip geldi

kinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren, Almanya 3. Lig takımlarından'i'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Mavi-lacivertli takım karşılaşmaya kalede, savunmadaorta alandaforvette deşeklinde başladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede değişiklikler sonucu getirdi.Tecrübeli oyuncu ceza sahası içinde bomboş pozisyonda'yi topla buluşturdu veöne geçti.Böylece Adana Demirspor Belek kampındaoynadığı ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmışoldu.İkinci yarıda Kurtuluş'un yerine Vedat, Semih'in yerine Adil, Tayyip'in yerine Mitroviç, Mehmet Uslu'nun yerine Barış Turan, Erkan Zengin'in yerine Volkan Şen, Carayol'un yerine Berk Yıldız, Hasan Kılıç'ın yerine Hamidou Traore, Aosman'ın yerine Sinan Kurt ve Gladkyy'nin yerine Samed Ali girdi. 69'da Tevfik yerini Yusuf Emre'ye Vedat Bora da Yiğit Kadıoğlu'na bıraktı.

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