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Şimşek galip geldi

İlk hazırlık maçında Almanya 3. Lig takımlarından Chemnitzer’i konuk etti. Demirspor, Belek’teki karşılaşmada rakibini ikinci yarıda oyuna giren Samed Ali Kaya’nın iki golüyle yenip, olumlu sinyaller verdi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Şimşek galip geldi
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Adana Demirspor, Almanya 3. Lig takımlarından FC Chemnitzer'i Samed Ali Kaya'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Mavi-lacivertli takım karşılaşmaya kalede Kurtuluş, savunmada Semih,Tayyip, Vedat Bora, Mehmet Uslu, orta alanda Tevfik, Hasan Kılıç, Carayol, Erkan Zengin, Aosman forvette de Gladkyy şeklinde başladı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede değişiklikler sonucu getirdi.

SAMED ALİ FARKI
Karşılaşmanın 81. dakikasında Traore orta sahadan kaptığı topu uzun bir pasla Volkan Şen'e gönderdi. Tecrübeli oyuncu ceza sahası içinde bomboş pozisyonda Samed Ali'yi topla buluşturdu ve Adana Demirspor 1-0 öne geçti. 85. dakikada önde baskıyla topu kapan Samed Ali kalecinin yanından topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Böylece Adana Demirspor Belek kampında oynadığı ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Teknik Direktör Uğur Tütüneker sonuçtan memnun olduklarını ikinci yarıya en iyi şekilde başlamak istediklerini söyledi.

İkinci yarıda Kurtuluş'un yerine Vedat, Semih'in yerine Adil, Tayyip'in yerine Mitroviç, Mehmet Uslu'nun yerine Barış Turan, Erkan Zengin'in yerine Volkan Şen, Carayol'un yerine Berk Yıldız, Hasan Kılıç'ın yerine Hamidou Traore, Aosman'ın yerine Sinan Kurt ve Gladkyy'nin yerine Samed Ali girdi. 69'da Tevfik yerini Yusuf Emre'ye Vedat Bora da Yiğit Kadıoğlu'na bıraktı.

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Şimşek galip geldi
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