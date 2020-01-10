Stajyer avukatlar mesleğe adımlarını attı

BUGÜN NELER OLDU

Barosunda stajını tamamlayan 18 stajyer avukat yemin ederek, mesleğe ilk adımlarını attı. Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Hukukçular, hukuk devleti mücadelesinde iyi sınav vermelidir. Hukuk kurallarına bağlı olarak mesleğinizi icra etmelisiniz, meslek yaşamlarınızı ettiğiniz yemine sadık kalarak sürdürmelisiniz" dedi. Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde Başkan Yeşilboğaz, Genel Sekreter Adnan Günbay, avukatlar ve aileler, stajyer avukatların ruhsat heyecanını paylaştı. Kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini, Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Mesleğe resmi adımı atan avukatlara ruhsatnamelerini Yeşilboğaz imzalayarak takdim etti.