Suriyelilerin aracında binlerce captagon çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Antakya ilçesinde durdurulan araçta 4 bin 883 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü Bürosu ekipleri, Antakya'nın Topboğazı mevkiinde bir aracı durdurdu. İçerisinde iki Suriyeli iki şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, aracın torpido bölmesinin üst bölümünde zulalanmış vaziyette 4 bin 883 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu A.H. ve T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem görecek. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.