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Tarihi eserleri satmak istediler

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Tarihi eserleri satmak istediler
MERSİN Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan 2 şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması Kur'anı Kerim bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını bilgisini aldı. Şahısları takibe alan Jandarma KOM ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, 1 deri üzerine el yazması kitap, 10 Roma dönemine ait gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, 3 insan ve hayvan figürlü obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Tarihi eserleri satmak istediler
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