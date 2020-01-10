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Vali Vahdettin Özkan çalışan gazetecilerin gününü kutladı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 10.1.2020
Vali Vahdettin Özkan çalışan gazetecilerin gününü kutladı
KAHRAMANMARAŞ Valisi Vahdettin Özkan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Özkan, "Demokrasinin temel taşlarından olan basın; haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu anlamda haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde ortaya koyan basın mensuplarımızın, toplumun bilgilenmesinin yanı sıra barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde de önemli payı bulunmaktadır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden zor şartlar altında fedakârca görev yapan; şehrimizin, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtan, gelişimine her anlamda katkı sağlayan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim" dedi.
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Vali Vahdettin Özkan çalışan gazetecilerin gününü kutladı
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