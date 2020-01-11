2020 projelerin hayata geçeceği bir yıl olacak

Yüreğir Belediyesi 2020 yılının ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Üyelerine hitap eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 2020 yılının Yüreğir için eserlerin hayata geçeceği bir yıl olacağını söyledi. Kocaispir "2020 yılı inşallah ülkemize, şehrimize, Yüreğir'imize barış, huzur, esenlik getirsin. Yüreğir Belediye Meclisi olarak 2020 yılında hep beraber insanlarımızın hayrına ve faydasına yine güzel işler yapacağız. Yeni yıl insanımızın hayat standardının yükseldiği, eserler noktasında yaptığımız hazırlıkların hayata geçirildiği bir sene olacak inşallah. Hepinize sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." dedi. 2019'un son günlerinde Adana'da yaşanan sel felaketine değinen Başkan Kocaispir "Adana'mız 1963 yılından beri en ağır sel felaketini yaşadı. Allah'a şükür ki bir can kaybı yaşanmadı. Fakat Yüreğir'de metrekareye 250, 280 hatta ovada belirli bölgelerde 300 kg yağış düştü. Bunu meteorolojik olarak açıklamak hakikaten çok ürkütücü. Çok yoğun bir yağış aldı. Belki bir ayda düşmesi gereken yağış 36 saatte düştü. Bizler Yüreğir Belediyesi olarak Adana Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ile DSİ diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ciddi bir çalışma sergiledik" dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Başkan Kocaispir "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Yüreğir için 2 bin konut sözü verdi. Bu konutlarımız ile ilgili Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüz ile birlikte mahallelerimizi gezdik. 2 bin konutumuzun bir kısmı PTT Evleri mahallemize, ama önemli bir kısmını Şehit Erkut Akbay ve 19 Mayıs mahallemizde düşünüyoruz. Bakanlığımız resen bir çalışma yapacak. 6 A maddesine göre vatandaşımızın taleplerinden ziyade belirlenen alanlarda gerekirse kamulaştırma yaparak ciddi bir kentsel dönüşüm gerçekleştirecek" dedi. Kocaispir, "Özellikle Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olduğu o bölge bizden önce riskli alan ilan edilmiş zaten. O riskli alanda 750 civarında konut düşünülüyor. Biz onu bin olsun dedik. İnşallah onun da takipçisiyim. Bin konut yapılması gündemde. Bu muazzam bir şey! Yani 19 Mayıs mahallemizde bin konutun yapılması demek o mahallemizin makus talihinin yenilmesi demek" dedi.

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