Ahşabı yakarak sanata dönüştürüyorlar

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Elbistan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) açılan ahşap yakma kursuna katılanlar, ahşabı dağlayıp dantel gibi işleyerek sanata dönüştürüyor. Elbistan Halk Eğitim Merkezi'nde açılan ahşap yakma kursunun 1.'si tamamlandı. HEM'in en çok ilgi gören kurslarından biri olan ahşap yakma kursunda 14 kursiyer, usta öğretici İlay Gökçecik'in eşliğinde 218 saat süren kurs boyunca ahşabı yakma makinesinin ucuna takılan havya adlı kalemle nakış nakış işlemeyi öğrendi. HEM'de oluşturulan atölyenin dört bir yanı, kimi tamamlanmayı bekleyen, kimi de çerçevelenip sergilenmeyi bekleyen sabırla işlenmiş tablolarla doldu. Kursiyerler, manzara ve portre ve yöre kültürünü yansıtan eserlerin yanı sıra şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz ile 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in de tablosunu yaptı. Usta öğretici İlay Gökçecik, ahşap yapma sanatının, gönülden aşık olmayla yapılabildiğini söyledi. Elbistan HEM Müdürü Faruk Doğan ise kurumda açılan kurslarda kursiyerlere mesleki beceri kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.