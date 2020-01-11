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Binicilikte şampiyonluk kupası Beril’in oldu

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Binicilikte şampiyonluk kupası Beril’in oldu
TÜRKIYE Binicilik Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarına PII kategorisinde katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Beril Dörtkol birincilik kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi. Dört yaşında at sevgisiyle başladığı binicilik sporunu son dört yıldır aldığı profesyonel eğitimle destekleyen Beril Dörtkol, Adana Atlı Spor Kulübü Lisansı ile tecrübeli Antrenör Gizem Hatipoğlu eşliğinde çalışmalarına uzun süredir devam ediyor. Yapılan altyapı çalışmaları neticesinde Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarında PII kategorisinde elde ettiği büyük başarı ile birincilik kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi. Beril Dörtkol, katılacağı ulusal ve uluslararası şampiyonalardan birincilik ile dönmeyi hedeflediğini ifade ederek binicilik sporunda en büyük destekçisi olan ailesine, antrenörlerine ve GKV ailesine teşekkür etti.
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Binicilikte şampiyonluk kupası Beril’in oldu
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