Binicilikte şampiyonluk kupası Beril’in oldu

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TÜRKIYE Binicilik Federasyonu tarafından'nde düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarına PII kategorisinde katılanöğrencisibirincilik kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi.Yapılan altyapı çalışmaları neticesindetarafından'nde düzenlenen Türkiye Ligi 4. Ayak resmi müsabakalarında PII kategorisinde elde ettiği büyük başarı ile birincilik kupası alarak spor kariyerine yeni bir başarı ekledi., katılacağı ulusal ve uluslararası şampiyonalardan birincilik ile dönmeyi hedeflediğini ifade ederek binicilik sporunda en büyük destekçisi olan ailesine, antrenörlerine ve GKV ailesine teşekkür etti.