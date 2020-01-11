Bozkurt: İyi iletişim hayatın kapılarını açar

Final Okulları öğrencilerinin yaşam başarısını arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen "Tecrübeden Öğreniyoruz" söyleşilerinin Ocak ayı konuğu Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı, Portakal Çiçeği Karnavalı Yaratıcısı Ali Haydar Bozkurt oldu. Okulun tiyatro salonunda düzenlenen söyleşiye okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Başarı hikayeleri ile dolu olan tecrübelerini samimi bir dille öğrencilere aktaran Bozkurt, öğrencilerin, 'Sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmanızın iş hayatındaki başarılarınıza etkisi nasıl oldu' sorusuna "Her zaman çok yönlü bir hayatım oldu. Tiyatro, basketbol, müzik, fotoğrafçılık gibi faaliyetlerle uğraştım aynı zamanda derslerim de iyiydi. Her şeyin dengede olması gerektiğine inanıyorum. Çok yönlü olmak muhakeme kabiliyetinizi arttırır. Bugün iş dünyasında başarılı olarak tanımladığımız insanlar, sosyal anlamda da kendilerini donatmış insanlardır" dedi. Doğru iletişimin sorunları çözmede ve karar vermede etkilerini anlatarak sözlerine devam eden Bozkurt, "İyi iletişim size hayatın kapılarını açar. İyi iletişim kurabilen insanlar hayatın her alanında başarılı olur. İletişim insanlığın en büyük sınavıdır. Bu sınavı geçebilenler hayatın her alanında başarıyı yakalayabiliyorlar. İyi iletişimcilerinin tamamının ortak bir özelliği var bu da bol bol kitap okumalarıdır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU