Çabaları babasını kurtarmaya yetmedi

KAHRAMANMARAŞ'TA
evinde intihara kalkışan
baba, oğlunun çabalarına
rağmen hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesi
Yenişehir Mahallesi'nde
bir apartmanın zemin
katında 55 yaşında 3
çocuk babası L.Y., evde
yalnızken bilinmeyen
bir nedenle kendisini
mutfaktaki doğalgaz
borusuna astı. Tam olay
olduğu esnada, okuldan
gelen 17 yaşındaki oğlu
babasını görünce asılı
olduğu yerden indirdi.
İhbar üzerine olay yerine
gelen sağlık ekipleri
ilk müdahaleyi yaptıktan
sonra babayı hastaneye
kaldırdı. Yaralı L.Y, tüm
müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden
L.Y'nin yakın zamanda
emekli olduğu
öğrenildi.