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Çabaları babasını kurtarmaya yetmedi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 11.1.2020
Çabaları babasını kurtarmaya yetmedi
KAHRAMANMARAŞ'TA evinde intihara kalkışan baba, oğlunun çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında 55 yaşında 3 çocuk babası L.Y., evde yalnızken bilinmeyen bir nedenle kendisini mutfaktaki doğalgaz borusuna astı. Tam olay olduğu esnada, okuldan gelen 17 yaşındaki oğlu babasını görünce asılı olduğu yerden indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra babayı hastaneye kaldırdı. Yaralı L.Y, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden L.Y'nin yakın zamanda emekli olduğu öğrenildi.
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Çabaları babasını kurtarmaya yetmedi
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