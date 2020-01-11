Çocuk polisinden siber bilgilendirme

Çocuk Polisi geçen yıl 83 bini aşkın öğrenciyi sosyal medya, akran zorbalığı, siber zorbalık ve çevrimiçi istismar konularında bilgilendirdi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çocuk Şube Müdürlüğünce il genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla başlatılan "Kendimi Korurum" projesiyle öğrencilerin, bireysel güvenliklerini sağlayabilecek pratik bilgileri kazanmaları ve bu bilgileri pekiştirmelerine yönelik bilgilendirmeler yapıldığı bildirildi. Suç çeşitlerinin arttığı bir dönemde farklı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, "İnternet ve sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaşması ve günlük hayatımızda daha fazla yer alması ile çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak onların bilgi teknolojilerini güvenli olarak kullanmasını sağlamak ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetler yapılmaktadır" denildi. Açıklamada, 2019 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Güvenli İnternet Güvenli Eğitim, Akran Zorbalığı, Okul Polisliği, Kendimi Korurum, Sosyal Medya-Siber Zorbalık ve Çevrimiçi İstismar projeleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere toplam 236 okulda 83 bin 820 öğrenciye farklı konu içeriklerine göre eğitim verildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU