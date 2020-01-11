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: Fedakarca çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 11.1.2020
Doğan İnci: Fedakarca çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum
KAHRAMANMARAŞ Emniyet Müdürü Doğan İnci 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Müdür İnci, "Değerli basın mensuplarının büyük emek göstererek hazırlamış oldukları haberleri, ulusal ve yerel medyada hepimiz yakından takip etmekteyiz. Her türlü faaliyet ve etkinlikte olduğu gibi, güvelik güçlerimizle birlikte olay yerlerinde de hazır bulunarak, hadiseleri yakından takip ediyor, insanlara sunuyor, kamuya çok önemli bir hizmet veriyorlar. Gerçeği en objektif şekilde, bilgi ve görselleri ile aktarmak icin mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca çalışıyorlar. Huzurun temininde polis teşkilatımıza her daim destek veren ve halkımızı en iyi şekilde bilgilendiren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatlarında sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.
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Doğan İnci: Fedakarca çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum
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