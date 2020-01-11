Erhan ÖZMEN: Çalışan gazeteciler ne kadar çalışıyor?

Düngünüydü.Ben başta okuduğunuzbu sayfalara emek veren değerliSabah Gazetesi çalışanlarıolmak üzere tüm çalışan gazetecileringününü kutluyorum.Birçok defa özel günlere dair yazdığım yazılarda, adı olan ama içi boş olan günlerin olmaması gerektiğinden dem bulmuşumdur. Önemli olan anmak değil anlamak olduğuna inanıyorum.Özel tarihler, günler, anma… Bunlar bir şeylere dikkat çekmek için önemli. Ancak, dikkat çekmek istediğimiz şeyin önemini bir kültür olarak benimsetmek çok daha önemlidir.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibiDemem o ki; 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarken gazetecilerimiz kendini ne kadar rehber, ne kadar mektep olarak görüyor ya da görebiliyor!Bunun için biz toplum olarak, devlet olarak gazetecilere ne kadar çalışacak alan veriyoruz? Çalışma şartları nasıl? Sosyal ve ekonomik olarak güvenceleri var mı? Mesleklerinin gereği eğitimleri alma, araştırma yapma fırsatı var mı?Günün kutlu olsun gazeteci kardeşim…2019 yılı ihracat karnemiz açıklandı. Tabiri caiz ise güzel bir kapanış yaptık, ülke olarak da şehir olarak da.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gaziantep 2019 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 7,7 artırdı.7,4 milyar dolarlık ihracatımızın şampiyonu halı sektörü oldu. Bu yıl halı ihracatı yüzde 11 artarak toplam ihracatımızın yüzde 23'ünü oluşturdu.Elbette ihracatın seyri küresel düzeydeki gelişmelerle yakından ilgilidir. Dolayısıyla bir ihracatçı aynı zamanda bir jeopolitik analist olmalı.Yıllardır Irak en büyük pazarımızdır. Ama her yıl bu pazardaki payımız düşüyor, 2019'da yüzde 2,36 düşmüş. Birkaç yıl önce ihracatımızın yüzde 30'a yakınını Irak'a yaparken 2019'da yüde 18,8'e gerilemiş. Çünkü Irak pazarındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik yönlü gelişmeler ihracatımızı olumsuz etkiliyor.Öte yandan yükselen başka pazarlar var. Mesela Libya… Şu an Gaziantep ihracatından yüzde 3 pay alan Libya en fazla ihracat yaptığımız 7.Pazar. Geçen yıla göre buraya ihracatımız yüzde 51 artmış. En fazla artan ikinci Pazar ise Suudi Arabistan olurken ivme kaybeden pazarlar Suriye, İran ve İtalya…2020 hedefleri için siyasi ve ekonomik gelişmeleri küresel düzeyde izlemeye devam…

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