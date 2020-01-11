FF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Nijeryalı golcüsü Emeka Eze'den yine kötü haber geldi.İlk devrede Altay maçına kadarforması giyenbu maçtan sonra sadece Bursaspor maçında 20 dakika forma giyebilmişti.Ligin ilk yarısında sadece 475 dakika oynayabilenmaçında da sakatlanıp çıktıktan sonra bir daha forma giyememişti. Ülkesine giden ve düğün sonrası kampa geleceği açıklanan'nin,'a geldiği ve sakatlığının devam ettiği öğrenildi.FORVETE TRANSFER ŞARTBu arada ikinci yarı hazırlıklarınıAdana'da sürdüren turuncu-beyazlı ekipte teknik direktör Enginİpekoğlu, çalışmaların programlananölçüde devam ettiğini belirterek,diye konuştu.Eze'nin dönüşünde takıma tam adapte olamaması ihtimaline göre hareket eden Adanaspor yönetimi, önlemlerini aldı. Hücum hattı için elinde bir liste olan yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

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