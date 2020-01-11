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FF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un Nijeryalı golcüsü Emeka Eze'den yine kötü haber geldi. Büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk yarıda sakatlığı nedeniyle beklentilerin çok altında kalan Eze'nin yine sakatlığının olduğu ve ikinci yarının ilk haftalarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
İlk devrede Altay maçına kadar Adanaspor
forması giyen Emeka Eze
bu maçtan sonra sadece Bursaspor maçında 20 dakika forma giyebilmişti.
475 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Ligin ilk yarısında sadece 475 dakika oynayabilen Emeka Eze, Bursa
maçında da sakatlanıp çıktıktan sonra bir daha forma giyememişti. Ülkesine giden ve düğün sonrası kampa geleceği açıklanan Eze
'nin, İstanbul
'a geldiği ve sakatlığının devam ettiği öğrenildi. Sakatlık durumu sıkıntılı olan Eze'nin ikinci yarının başında da bir çok karşılaşmada oynama ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi.
FORVETE TRANSFER ŞART
Eze'den gelen haberle arayışlarını hızlandıran Adanaspor'un hücum hattına mutlaka bir önlem alması gerektiği ifade edildi.
Bu arada ikinci yarı hazırlıklarını
Adana'da sürdüren turuncu-
beyazlı ekipte teknik direktör Engin
İpekoğlu, çalışmaların programlanan
ölçüde devam ettiğini belirterek, "Transfer arayışlarımız sürüyor"
diye konuştu.
YÖNETIM TÜM GÜCÜYLE ÇALIŞIYOR
Eze'nin dönüşünde takıma tam adapte olamaması ihtimaline göre hareket eden Adanaspor yönetimi, önlemlerini aldı. Hücum hattı için elinde bir liste olan yönetim çalışmalarını sürdürüyor.