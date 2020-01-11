Gazetecilerimizin günü kutlu olsun

Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Vali Demirtaş, "Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev kabul ederek kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları; kitlesel iletişim, düşünceyi ifade ve güçlü bir toplum düzeninin en etkili aracı konumundadır" dedi. Vali Demirtaş, "Çok sesliliğin gelişmesinde ve korunmasında önemli sorumluluklar üstlenen basın mensuplarımız, toplumsal bilinçlenmeye büyük katkılar sunmakla beraber demokrasi standartlarının yükseltilmesinde de önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu bağlamda gündeme taşıdıkları konularda bazen bir tek fotoğraf karesi bazen de birkaç satırlık bir haber ile kamuoyu oluşturma gibi önemli bir gücü elinde bulunduran gazetecilerimizin meslek ilkelerine uygun ve objektif bir yayıncılık anlayışıyla icra ettikleri mesleklerini aynı hassasiyet ile devam ettireceklerine yürekten inanıyorum. Tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını rahmetle anıyor, basın camiamızın tüm mensuplarına ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum" dedi.

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