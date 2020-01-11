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Hacı Mustafa Kıvanç anıldı

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Hacı Mustafa Kıvanç anıldı
ADANA'NIN önemli kuruluşlarından Kıvanç Tekstil'in kurucusu Hacı Mustafa Kıvanç ölümünün dördüncü yılında anıldı. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, bu acılı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese yürekten teşekkür etti. KIVANÇ Tekstil A,Ş. kurucusu Hacı Mustafa Kıvanç'ın ölümünün dördüncü sene-i devriyesi dolayısıyla Adana Sabancı Merkez Camisi'nde Cuma namazından önce Mevlid-i Şerif okutuldu. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve kardeşleri Ziya, Mehmet ve Fatih mevlide gelenleri cami girişinde karşıladı. Mevlide Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana milletvekilleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kıvanç ailesi tarafından cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.
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Hacı Mustafa Kıvanç anıldı
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