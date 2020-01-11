Hastalığı hayaline engel olmadı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan friederich atakis hastası Umut Yalvaç (21), tüm engellere rağmen şiir kitabı hayalini gerçekleştirdi. Duygularını ve hayatını yazdığı kitapta anlatan engelli gencin 48 sayfalık kitapta 30 şiiri bulunuyor. Yalvaç , yaklaşık 10 yıldır hayalini kurduğu kitabını tamamladı. İlkokul 5. sınıfa kadar hayatını normal şekilde sürdüren Umut Yalvaç, ortaokulda ağırlaşan hastalığı nedeniyle lise döneminde okulu bırakmak zorunda kaldı. 7 kardeş olan ve 2 kız kardeşini kendisinin de yıllardır çektiği hastalık nedeniyle kaybeden Umut Yalvaç, liseyi açıktan bitirerek 2009 yılında ise özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim almaya başladı. Kitabını tamamlayarak 100 adet bastıran Umut, kitabın satışından elde edilen geliri hastalığının tedavisinde kullanmayı hedefliyor Yaklaşık 12 senedir tedavisi süren ve İslahiye'de özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören Yalvaç, duygularını ve umutlarını cep telefonu yardımıyla yazıya dönüştürdü. Yazdığı tüm şiirlerini, hayat hikayesini, ailesinin yaşadıklarını ve umutlarını 'Umuda Yolculuk' adlı kitabında bir araya getiren genç, en büyük hayalini de gerçekleştirmiş oldu. Umut Yalvaç, doktor olan ağabeyi Yusuf Yalvaç'ın tavsiyesi ile ortaokulda şiir yazmaya başlarken bugüne kadar toplam 30 şiir yazdı. Şiir ve romanlarında hayatın pozitif yönlerinden baktığını anlatan Yalvaç, "En büyük hayalimdi kitap yazmak. Bu kitap, küçük bir köy odasında dünyaya açılan bir penceredir" dedi.Yalvaç, "Şiirlerinde genelde sevgi üzerine çalıştım. Biraz da hayatta negatif olmamayı, mutlu olmayı ön planda tuttum. O mutluluk bir gün dönecek insana. Kitabımı ilk elime aldığımda çok güzel duygular yaşadım. Çok heyecanlandım, umudum daha da arttı. Kalıcı bir eser oldu" dedi. Yalvaç'ın öğretmeni Pınar Budak ise, "Umut çok zeki ve duygusal bir insan" diye konuştu.

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