İbrahima Kone Şimşek oluyor

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orvet hattını Dibba ile güçlendiren Adana Demirspor
, Norveç Ligi takımlarından Haugesund forması giyen İbrahima Kone
ile altı ay kiralık olarak anlaştı. 20 yaşındaki golcü oyuncu 2018 sezonundan Cercle Olympique Bamako
'dan FK Haugesund
takımına transfer oldu. Toplam 54 resmi maçta 8 gol atan Kone kendi ülkesinin alt yaş milli takımlarında da oynadı. Mavi-Lacivertli takım genç oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor
'un golcü futbolcu Mehmet Akyüz
transferi için Adana Demirspor
ile her konuda anlaştığı öğrenildi.
Transferde hız kesmeyen mavi-lacivertli takımın yönetimi Denizlispor'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz'ün işini de bitirdi. Yeşilsiyahlı kulüp ile Mavi-Lacivertli takım her konuda anlaşma sağladı.
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Mali'nin U20 Milli Takımı formasını da giyen Kone, ülkesinin Bamako Norveç'e transfer olurken Haugesund takımında 16 lig maçında forma giydi ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.