İbrahima Kone Şimşek oluyor

BUGÜN NELER OLDU

orvet hattını Dibba ile güçlendiren, Norveç Ligi takımlarından Haugesund forması giyenile altı ay kiralık olarak anlaştı. 20 yaşındaki golcü oyuncu 2018 sezonundan'dantakımına transfer oldu.Süper Lig ekiplerinden'un golcü futbolcutransferi içinile her konuda anlaştığı öğrenildi.Transferde hız kesmeyen mavi-lacivertli takımın yönetimi Denizlispor'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz'ün işini de bitirdi. Yeşilsiyahlı kulüp ile Mavi-Lacivertli takım her konuda anlaşma sağladı.Mali'nin U20 Milli Takımı formasını da giyen Kone, ülkesinin Bamako Norveç'e transfer olurken Haugesund takımında 16 lig maçında forma giydi ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.