Kar yayla evlerini beyaz örtüyle kapladı

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yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi buldu, Bazı vatandaşlar kar yükü sebebiyle evlerinin zarar görmemesi için kar temizliğine başladı. Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi buldu. İlçeye bağlı Toros Mahallesi'nde son bir haftadır süren kar yağışı bazı evlerin adeta beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla bazı vatandaşlar kar yükü sebebiyle evlerinin zarar görmemesi için kar temizliğine başladı. Eşiyle birlikte yayla evi ve iş yerine giden yolu kardan temizlemeye çalışan Sebahattin Öngel, "Toros köyümüzde yer yer 1 metre, 1.5 metre kar var. Kar dolayısıyla evimizin yolu kapalı. Çatılardaki karı temizledik. Dükkanın önünü temizleyemiyoruz, yaza kaldı" dedi. Kar temizliği yapan vatandaşlardan Süleyman Seyrek de, "1,5 metreye yakın kar var. Havanın açık olmasını fırsat bilerek çatımızın üzerindeki yükü kaldıracağız" diye konuştu.