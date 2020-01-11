Kebap, baklava, katmer hepsi hoşuma gidiyor

SÜPER Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Senegalli oyuncu Papy Djilobodji, Türkiye'ye gelmeden önce vatandaşı Moussa Sow ile konuştuğunu söyledi. Djilobodji, "Sow, şehir hakkında bana güzel bilgiler verdi. Beni arayan Senegalli oyuncular olursa buraya gelmelerini seve seve söylerim. Güzel bir şehirde yaşayacağını ve güzel bir takımda çalışacağını söylerim"
diye konuştu. 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki oyuncusu Papy Djilobodji, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini belirtti Djilobodji, "Türkiye'de Gaziantep Futbol Kulübü'nün ismini daha önce duymamıştım. Herkes Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi biliyor. Buraya geldiğim için mutluyum, iki taraf da sözünü tuttu. Burayı çok seviyorum"
dedi. TEKNIK direktör Sumudica ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Djilobodji, "Sahadayken agresif olabiliyor ve enerjisini bize yansıtıyor. Maç bittikten sonra iyi bir insan. Sahada antrenmanda bir futbolcuya bir şey söylemesi gerekiyorsa yüzüne söyler. Bir kardeş, bir baba gibi davranıyor bize" diye konuştu.
MUHTEŞEM LEZZETLER
Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Senegalli, "Zayıf göründüğüme bakmayın, çok yemek yiyen birisiyim. Gaziantep harika, güzel tatları olan bir mutfak. Yemekler çok güzel. Kebap, baklava, katmer... Hepsi benim hoşuma gidiyor"
dedi.