Kebap, baklava, katmer hepsi hoşuma gidiyor

SÜPER Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü forması giyen Senegalli oyuncu Papy Djilobodji, Türkiye'ye gelmeden önce vatandaşı Moussa Sow ile konuştuğunu söyledi. Djilobodji,diye konuştu. 2. yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Gaziantep FK'nın 31 yaşındaki oyuncusu Papy Djilobodji, ligin ikinci yarısının daha zorlu geçeceğini belirtti Djilobodji,dedi. TEKNIK direktör Sumudica ile çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Djilobodji, "Sahadayken agresif olabiliyor ve enerjisini bize yansıtıyor. Maç bittikten sonra iyi bir insan. Sahada antrenmanda bir futbolcuya bir şey söylemesi gerekiyorsa yüzüne söyler. Bir kardeş, bir baba gibi davranıyor bize" diye konuştu.Yemek yemeyi çok sevdiğini söyleyen Senegalli,dedi.

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