Lastiği patladı can pazarı yaşandı

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Adana'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada 30 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı olay yerinde yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza önceki gün akşam saatlerinde, Adana- Ceyhan D-400 karayolunun Baklalı mevkiinde meydana geldi.Bir cıvata fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Bayram Kuru yönetimindeki 01 CPB 40 midibüs, lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarparak, yol kenarına devrildi. Kazayı gören sürücüler durumu polise ve 112 Acil Servisi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Bu sırada kazanın olduğu bölgede tek sıra halinde yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturan vatandaşların bazılarının cep telefonlarıyla olayı görüntülerken bazılarının da canlı yayın yapması pes dedirtti. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.