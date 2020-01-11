Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

KAHRAMANMARAŞ'TA
polis ekipleri, karbonmonoksit
zehirlenmelerine karşı sobalı
evleri ziyaret ederek vatandaşları
uyarıyor. İl Emniyet
Müdürlüğü Toplum Destekli
Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri,
Dulkadiroğlu ilçesi Yahya
Kemal Mahallesi'nde yaşayan
Sümer ailesini ziyaret
etti. Ekipler, soba yakım
teknikleri, karbonmonoksit
zehirlenmelerine karşı alınacak
önlemler ve baca temizliği gibi
bilgileri vatandaşlara aktardı.
Polis ekipleri ayrıca üzerinde,
'yatarken sobanızı mutlaka
söndürünüz, o sizin ocağınızı
söndürmeden' başlıklı el broşürü
de dağıttı. Polis ekiplerinin,
kış mevsimi girmesiyle
birlikte kent merkezinde yaklaşık
200 ikameti ziyaret ettiği de
öğrenildi.