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Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi
KAHRAMANMARAŞ'TA polis ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sobalı evleri ziyaret ederek vatandaşları uyarıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan Sümer ailesini ziyaret etti. Ekipler, soba yakım teknikleri, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler ve baca temizliği gibi bilgileri vatandaşlara aktardı. Polis ekipleri ayrıca üzerinde, 'yatarken sobanızı mutlaka söndürünüz, o sizin ocağınızı söndürmeden' başlıklı el broşürü de dağıttı. Polis ekiplerinin, kış mevsimi girmesiyle birlikte kent merkezinde yaklaşık 200 ikameti ziyaret ettiği de öğrenildi.
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Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi
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