Polisten uygulamalı soba yakma eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

polis ekipleri, karbonmonoksitzehirlenmelerine karşı sobalıevleri ziyaret ederek vatandaşlarıuyarıyor. İl EmniyetMüdürlüğü Toplum DestekliPolislik Şube Müdürlüğü ekipleri,Dulkadiroğlu ilçesi YahyaKemal Mahallesi'nde yaşayanSümer ailesini ziyaretetti. Ekipler, soba yakımteknikleri, karbonmonoksitzehirlenmelerine karşı alınacakönlemler ve baca temizliği gibibilgileri vatandaşlara aktardı.Polis ekipleri ayrıca üzerinde,'yatarken sobanızı mutlakasöndürünüz, o sizin ocağınızısöndürmeden' başlıklı el broşürüde dağıttı. Polis ekiplerinin,kış mevsimi girmesiylebirlikte kent merkezinde yaklaşık200 ikameti ziyaret ettiği deöğrenildi.