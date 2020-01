Romanya’daki iş fırsatları anlatıldı

Adana Sanayi Odası (ADASO), TİAD ve Romanya Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Romanya pazarının tanıtılması, ülkedeki yatırım fırsatları ve iş ortamı 'Romanya ile İş Yapmak' konulu seminerde ele alındı. Adana Sanayi Odası Sakıp Sabancı Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminere Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticisi Razvan Parvulescu, Türk İş Adamları Derneği (TİAD) Başkanı Güven Güngör ve çok sayıda Adanalı sanayici katıldı. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Romanya ile Türkiye'nin kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bağlar bulunmakta olduğunu dile getirerek, "Romanya'yla ilişkilerimiz üst düzeyde ve yakın diyalog ve dostluk ilişkileri çerçevesinde sürdürülmektedir. Türkiye'nin Romanya'ya ihracatı 2019 yılı sonu itibarıyla 3,9 milyar dolara dayanmıştır. Romanya'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ihracat ise 2019 yıllında 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. Adana-Romanya ikili ticaret hacminde ise 2016 yılından itibaren düzenli şekilde artış görüldüğüne değinen Kıvanç, "Son 10 yıllık dönemde en yüksek yıllık hacmine geçtiğimiz 2019 yılında 100 milyon doları geçerek ulaşılmıştır. 2019 yılının ilk 11 ayında Adana'nın Romanya'ya ihracatı yaklaşık 34 milyon dolar olurken, Romanya'dan ithalatımız ise 67 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi. Kıvanç, "Romanya ile Türkiye arasındaki iş birliği ve yatırım imkanlarının geliştirilmesinin her iki ülke için de önemli olduğu inancındayım." diye konuştu. Kıvanç sözlerinde ayrıca Romanya'dan gelecek yatırımcıları ilimizde görmek istediklerini ve Adanalı sanayiciler olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti. Seminerde Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Ticaret Müşaviri Cornel Diaconita ile Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Yöneticisi Razvan Parvulescu, ADASO Üyelerine Romanya'yı anlattı. TİAD Başkanı Güven Güngör ile yönetim kurulu ise Romanya'da faaliyet gösteren Türk işadamları olarak deneyimlerini paylaştı. Türkleri bu ülkede hangi fırsatların beklediğine dair ipuçları verdi. Büyükelçi Gabriel Şopanda ise iki ülke ticaretinin 6,5 milyar Euro'yu aştığını dile getirdi. Kültürel, sosyal ve eğitim alanında çok iyi programları bulunduğunu kaydeden Şopanda, turizmde de iyi bir performans yakalandığını, her yıl 500 binden fazla Romen'in Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyledi. Büyükelçi Şopanda, "Plakalardan anlaşılacağı gibi Adana'nın bir numara olması anlaşıyor. Bugün itibariyle 15 bin Türk şirket mevcut Romanya'da" dedi.TİAD Başkanı Güven Güngör ise yatırım olanakları hakkında bilgi verdi. Romanya'da yabancı yatırımcıya karşı hiçbir önyargı bulunmadığını dile getiren Güngör, Türkleri ise kendilerine daha yakın hissettiklerini anlattı. Girdi maliyetlerinin tamamının düşük olduğunu, uygun vergi olanakları sunulduğunu, arazi fiyatlarının çok düşük olduğunu belirten Güven, gerek istikrarlı ekonomisi, gerek huzurlu iş ortamı ve sağladığı güvenle Romanya'yı Avrupa'da yatırım yapılabilecek en uygun ülke olarak nitelendirdi.

