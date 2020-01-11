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Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı

Giriş Tarihi: 11.1.2020
Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı
MERSİN'DE, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin bulunduğu kamyonet, karlı yolda çarpıştı. Kazada, 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Toroslar ilçesine bağlı Kavaklıpınar mevkisinde meydana geldi. Arslanköy Mahallesi'ndeki Arslanköy Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin taşındığı 33 C 0017 plakalı servis minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, Toroslar Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin olduğu 42 YN 111 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 servis görevlisi ve 6 öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. İlçe Müdürlüğü personeli ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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Servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı
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