Sosyal denge sözleşmesi imzalandı

BUGÜN NELER OLDU

Kamu-Sen Mersin Şube Temsilcisi Mustafa Karazor sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, katkılarından dolayı memurlar adına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'a teşekkür etti. Şehre hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdiğimiz hususlardandır. Çalışanların haklarının sonuna kadar verileceğinin altını çizen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Bugün belediyemizde görev yapan memur arkadaşlarımızı ilgilendiren sosyal denge sözleşmesini imzaladık. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.