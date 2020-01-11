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Sosyal denge sözleşmesi imzalandı

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney
Giriş Tarihi: 11.1.2020
Sosyal denge sözleşmesi imzalandı
TÜRKİYE Kamu-Sen Mersin Şube Temsilcisi Mustafa Karazor sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, katkılarından dolayı memurlar adına Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok'a teşekkür etti. Şehre hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdiğimiz hususlardandır. Çalışanların haklarının sonuna kadar verileceğinin altını çizen Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok yaptığı açıklamada, "Bugün belediyemizde görev yapan memur arkadaşlarımızı ilgilendiren sosyal denge sözleşmesini imzaladık. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.
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