Tarsus’ta 15 bin arı kovanı sulara teslim oldu

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Tarsus ilçesinde yağan şiddetli yağmurdan dolayı sular altında kalan yaklaşık 15 bin arı kovanıyla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Mantaş mahallesinde sulara teslim olan kovanların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunuldu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, Mantaş köyünde içi arı dolu kovanların sulara kapılmasıyla birlikte büyük zarar gördüklerini belirterek, "Burada 25 arıcımızın, 25 arıcı işletmemizin 15 binin üzerinde arı kovanı telef olmuştur. Bu durum tespitlerle de ortaya çıkacaktır. Arıcılarımızın kaybı 80 milyonun üzerindedir. Bu zararın karşılanması için yetkililerin destekleme yapacaklarını biliyor ve bekliyoruz. Bu zararların karşılanabilmesi için durumu Bakanlığımıza bildirdik. Gerek kovanların suların içinde telef olması ve gerekse içindeki arıların telef olmasıyla birlikte kovan, arı ve bunların yapacağı bal ile maddi kayıp 100 milyonun üzerindedir. Arıcılarımıza geçmiş olsun diyoruz" dedi.