100 milyon lira çekildi ama iş yok

Cumhur İttifakı meclis üyeleri tarafından 169 milyon lira borçlanma yetkisi verilen ve bunun 100 milyon lirasını alan CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yarım kalan projeler ile ilgili bugüne kadar olumlu bir adım atmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Bu yarım kalan projeler ne zaman bitecek? Hani Adana halkına bahar yaşatacaklardı" dediler.

BORÇLANMA YETKİSİ VERİLDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı oturumunda Cumhur İttifakı meclis üyeleri yarım kalan Yavuzlar Köprüsü inşaatı, Türkmenbaşı otoban bağlantı yolları inşaatı Girne Köprüsü, inşaatı, Şambayadı yol yapımı inşattı, Yaşar Kemal yolu yapımı inşaatı, İlim yolu yapımı inşaatı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yenileme, muhtelif yol inşaatları ve D400 metro inşaatı ve işçilerin maaşlarının ödenmesini şart koyarak belediyeye 169 milyon lira borçlanma yetkisi verdi.

9 AYDA 6 YIL GERİYE GİTTİ

Belediyenin 100 milyon lira borçlanmasına rağmen halen eksik olan projeleri tamamlamak için bir adım dahi atmadığını ifade eden Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, "Zeydan Karalar Girne Köprüsü'nde videolar çekip en kısa sürede bitireceklerini söylüyorlardı. Ama halen bir çivi dahi çakamadılar. Aynı durum Türkmenbaşı otoban bağlantı yolu ve diğerleri içinde geçerli. Adana 31 Mart gecesi kaldığı yerden aynı şekilde duruyor. Yapılmayan hizmetlerden dolayı Adana 9 ayda 5 yıl geriye gitti. Karalar Adana'ya karalar bağlatmaya devam ediyor" diye konuştu.



VATANDAŞ NE DİYOR?

Mehmet Aydoğan (Taksici) REKLAM YERİNE HİZMET YAPIN

ÇEKTIKLERI krediyi afişlerde reklamlarda kullanıyorlar. Biz hizmet bekliyoruz. Yollarımız berbat bir durumda. Tamamlanmayan projeler yüzünden Adana resmen geriye gitti. Seçimden önce Adana için verdiğiniz sözleri tutun ve en kısa zamanda yapın.



Hacı Kati (Esnaf) ADANALILAR

HİZMET BEKLİYOR

HDP sayesinde yerel seçimde belediye başkanlığını kazanan CHP'liler ödenekleri şova reklama harcamasını biliyorlar. Ama bunun elbette bir cezası olacaktır. Adanalılar hizmet bekliyor ve bu hizmeti acilen yapmaları gerekir.