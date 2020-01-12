5 ürün için coğrafi işaret alınacak

Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) künefeden sonra 5 yöresel ürünün daha coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvurdu. Cara çökeleği, Samandağ Ney kamışı, kabak tatlısı, kağıt kebabı ve Samandağ Biberi'nin coğrafi işaretini almak için Türk Patent Enstitüsüne başvuruda bulunduklarını belirten ATSO Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Yağız, "Bu beş yöresel ürünümüz ilanda. Şubat ayı gibi, bu 5 ürünümüzün daha belgesini alacağız. Bundan sonra da Avrupa Birliği başvurusu için çaba sarf edeceğiz" dedi. Coğrafi işaretlerin alınması işleminin uzun bir süreç olduğunu da belirten Yağız, "Ürünlerin bilimsel araştırılmasının yapılması, raporların hazırlanması ve tarihsel verilerin toplanması gibi konular uzun sürüyor. Bu çalışmalar sonunda gelecek nesillerimize aktarılmak üzere yöresel ürünlerimiz ile ilgili çok ciddi dokümantasyon da elde etmiş oluyoruz. Bizim Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile 10 ürün üzerinden imzaladığımız bir protokol var. Onunla ilgili Hatay Mustafa Kemal Üniversite'nden Prof. Dr.Yahya Kemal Avşar ve öğretim görevlisi Kadriye Şahin hocalarımız çalışıyorlar. Coğrafi işaretini almakla da iş bitmiyor. Bunun denetimi var, tanıtımı, tematik projeleri ile uğraşıyoruz. Üyelerimizin esnafımızın bu belgeyi kullanmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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