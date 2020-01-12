Ablalarından etkilenip, hokeye başladılar

BUGÜN NELER OLDU

AYSUN Epengin'in 14 yaşındaki kardeşi Hüseyin Epengin, aile üyelerinden etkilenerek hokeye başladığını dile getirdi. Hüseyin, "Ailemden birilerinin yanımda olması öz güvenimi arttırıyor. Maçlarda birbirimize destek oluyoruz. En küçüğümüz Ömer'e destek olmaya çalışıyoruz. Ömer'in küçüğü Hira da var. Onu bile şimdiden çalıştırıyoruz" diye konuştu. BERFIN Epengin'in 17 yaşındaki kardeşi Abdulhakim Epengin de hem ablasını hem de kuzeni Aysun'u izleyerek bu branşı tanıdığını aktardı. Abdulhakim, "Şehir dışına ilk kez tek başıma çıktığımda bayağı üzülmüştüm. Sonra diğerleri benimle gelmeye başladı. Maça çıkıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Şimdi Süper Lig'deyiz, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz" dedi