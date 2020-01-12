Berk doğum gününde şampiyonluk diledi

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kinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
'da doğum günü kutlaması vardı. Takımın yetenekli oyuncularından Berk Yıldız
, 24.yaş gününü arkadaşları ve teknik heyetle birlikte takımın kamp yaptığı otelde kutladı. Yıldız, yeni yaşında Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.
Teknik direktör Uğur Tütüneker ise antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yaparak kampı değerlendirdi. Tütüneker takımın moral ve motivasyonunu yükselttiğini söyledi
. İkinci yarının her takım için zor geçeceğini söyleyen deneyimli teknik adam, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Başkanımız sağolsun transfer konusunda gece gündüz demeden elinden geleni gayreti gösteriyor"
dedi.