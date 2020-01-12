Berk doğum gününde şampiyonluk diledi

BUGÜN NELER OLDU

kinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından'da doğum günü kutlaması vardı. Takımın yetenekli oyuncularından, 24.yaş gününü arkadaşları ve teknik heyetle birlikte takımın kamp yaptığı otelde kutladı.Teknik direktör Uğur Tütüneker ise antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yaparak kampı değerlendirdi.. İkinci yarının her takım için zor geçeceğini söyleyen deneyimli teknik adam,dedi.