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Bu çeşmeden çorba akıyor

Büyükşehir Belediyesi çorba ikram çeşmesiyle sabahları vatandaşın içini ısıtıyor

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Bu çeşmeden çorba akıyor
GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi, hastaneler ve üniversite içerisinde kurduğu "Çorba İkram Çeşmesi" ile soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından özellikle kış aylarında sabahın erken saatlerinde vatandaşlara kurduğu çeşmelerle sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Şehrin kültürel dokusuna uygun yapılan çorba çeşmelerinden öğrenciler, sabahın erken saatinde iş için yola çıkan vatandaşlar ile hastanelerde hastası bulunanlar yararlanıyor. Günde ortalama 5 bin kişinin faydalandığı çeşmeler, Şehitkamil Devlet Hastanesi, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi bahçesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler önü, Gaziantep Çocuk Hastanesi içi ve Gaziantep Üniversitesi Kampüsü'nde olmak üzere 5 ayrı noktada hizmet veriyor. Saat 06.00 ile 08.30 arası çalışan çeşmelerden, büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Bu karton bardaklar yolculuk esnasında sağladığı kolaylık, pratiklik ve hızlı bir içim sağlıyor. Çeşmelerin içinde kurulan ısıtıcı ve mikser sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar, büyükşehire bağlı aş evlerinde günlük yapılıyor.
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Bu çeşmeden çorba akıyor
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