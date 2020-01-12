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Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Giriş Tarihi: 12.1.2020
Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
ANAMUR'DA çalışan gazeteciler ve idareciler kendi günlerinde bir araya geldi. Anamur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zümrüt Cömetler ve AGC yöneticelierin düzenlediği 10 ocak gazeteciler günü etkinliğine Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Çetin, Mehmet Tuğrul katıldılar. Toplantıda, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı konuşmada, "Günümüzde basının güçlü olması, bağımsızlığımızla doğru orantılıdır. Kamu adına gerçekleri araştırmak, doğru haberlerle toplumu aydınlatma görevi yapan gazeteci, toplumun en cefakâr ve fedakâr kesimidir. Bazen bir savaş ortamında, bazen bir kavga, bazen de bir afetin arasında, her zaman sizleri görmekteyiz" dedi.
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Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
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